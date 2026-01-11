ua en ru
Холод не відступає: синоптик назвала нові дати послаблення морозів

Україна, Неділя 11 січня 2026 12:34
UA EN RU
Холод не відступає: синоптик назвала нові дати послаблення морозів Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 12 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні зберігається холодна зимова погода. У понеділок, 12 січня, морози охоплять більшість регіонів, а суттєвого потепління найближчим часом не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода 12 січня

У ніч на 12 січня температура повітря в Україні знизиться до -18 градусів, а на крайній півночі можливі морози від -18 до -24 градусів. На південному заході прогнозують від -7 до -12 градусів, у південних областях - від -4 до -6 градусів.

Вдень у північній частині країни стовпчики термометрів показуватимуть від -7 до -13 градусів, у більшості регіонів від -3 до -9 градусів, на півдні від -2 до -4 градуси.

Опади та дорожня ситуація

У більшості областей України опадів не очікується. Сніг можливий лише в західних регіонах. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, яка, за словами синоптика, триватиме щонайменше до весни.

Погода в Києві

У столиці понеділок буде дуже холодним. Вночі температура очікується від -14 до -18 градусів, удень від -10 до -13. Опадів у Києві не прогнозують.

Коли чекати послаблення морозів

За словами Діденко, морози в Україні триватимуть і надалі. Йдеться не про різке потепління, а лише про тимчасові коливання температури. Прогностичні моделі перенесли період відносного послаблення морозів з 15 на 18 січня.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив кліматичний огляд другого зимового місяця та розповів, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.

А ось раніше ДІденко говорила про те, що з середини січня можливе поступове потепління.

