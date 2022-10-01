Відкриває ворота для звільнення Донбасу. У ЗСУ пояснили важливість Лимана

Звільнення українськими військами Лимана Донецької області відкриває шлях до деокупації Донбасу, а також має значний психологічний вплив на наших захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
Звільнення Лимана важливе з різних боків.
Череватий зазначив, що у Лимані билися професійні російські війська - так званий "Барс" (бойовий армійський резерв).
"Наші війська зламали не якихось там мобіків, а дуже потужну оборону. І це ще більше підвищує ціну наших зусиль", - додав він.
Нагадаємо, українські захисники увійшли до Лимана, наразі там точаться бої.
Раніше було опубліковане відео, де ЗСУ підняли український прапор на в'їзді в Лиман.
Окрім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у районі Лимана в оточенні перебувають понад 5 тисяч окупантів.
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