Открывает ворота для освобождения Донбасса. В ВСУ объяснили важность Лимана

Освобождение Лимана важно с разных сторон.

Во-первых , это продолжит Харьковскую операцию. Обычно после таких успехов войска всегда находятся в приподнятом состоянии и "идут на кураже".

, это продолжит Харьковскую операцию. Обычно после таких успехов войска всегда находятся в приподнятом состоянии и "идут на кураже". Во-вторых , это захват важного района, который, по сути, открывает ворота на освобождение Донбасса. Ведь дальше открывается направление на Сватово, Кременную, Северодонецк.

, это захват важного района, который, по сути, открывает ворота на освобождение Донбасса. Ведь дальше открывается направление на Сватово, Кременную, Северодонецк. В-третьих, это важный психологический момент - окружение большой группировки противника, который ранее похвастался своей непобедимостью. Это важный момент для ВСУ, которые чувствуют все больше сил.

Череватый отметил, что в Лимане сражались профессиональные российские войска - так называемый "Барс" (боевой армейский резерв).

"Наши войска сломили не каких-то там мобиков, а очень мощную оборону. И это еще больше повышает цену наших усилий", - добавил он.

Напомним, украинские защитники вошли в Лиман, сейчас там ведутся бои.

Ранее было опубликовано видео, где ВСУ подняли украинский флаг на въезде в Лиман.

Кроме того, глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал, что в районе Лимана в окружении находятся более 5 тысяч оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.