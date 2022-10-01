Открывает ворота для освобождения Донбасса. В ВСУ объяснили важность Лимана

Освобождение украинскими войсками Лимана Донецкой области открывает путь к деоккупации Донбасса, а также оказывает значительное психологическое влияние на наших защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
Освобождение Лимана важно с разных сторон.
Череватый отметил, что в Лимане сражались профессиональные российские войска - так называемый "Барс" (боевой армейский резерв).
"Наши войска сломили не каких-то там мобиков, а очень мощную оборону. И это еще больше повышает цену наших усилий", - добавил он.
Напомним, украинские защитники вошли в Лиман, сейчас там ведутся бои.
Ранее было опубликовано видео, где ВСУ подняли украинский флаг на въезде в Лиман.
Кроме того, глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал, что в районе Лимана в окружении находятся более 5 тысяч оккупантов.
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