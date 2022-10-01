RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Открывает ворота для освобождения Донбасса. В ВСУ объяснили важность Лимана

Фото: в ВСУ объяснили важность Лимана (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Освобождение украинскими войсками Лимана Донецкой области открывает путь к деоккупации Донбасса, а также оказывает значительное психологическое влияние на наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Освобождение Лимана важно с разных сторон.

  • Во-первых, это продолжит Харьковскую операцию. Обычно после таких успехов войска всегда находятся в приподнятом состоянии и "идут на кураже".
  • Во-вторых, это захват важного района, который, по сути, открывает ворота на освобождение Донбасса. Ведь дальше открывается направление на Сватово, Кременную, Северодонецк.
  • В-третьих, это важный психологический момент - окружение большой группировки противника, который ранее похвастался своей непобедимостью. Это важный момент для ВСУ, которые чувствуют все больше сил.

Череватый отметил, что в Лимане сражались профессиональные российские войска - так называемый "Барс" (боевой армейский резерв).

"Наши войска сломили не каких-то там мобиков, а очень мощную оборону. И это еще больше повышает цену наших усилий", - добавил он.

Напомним, украинские защитники вошли в Лиман, сейчас там ведутся бои.

Ранее было опубликовано видео, где ВСУ подняли украинский флаг на въезде в Лиман.

Кроме того, глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал, что в районе Лимана в окружении находятся более 5 тысяч оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонецкая область