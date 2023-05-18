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Відкрив вогонь по цивільному в Бучі. Російському сержанту повідомлено про підозру

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Четвер 18 травня 2023 17:35
Відкрив вогонь по цивільному в Бучі. Російському сержанту повідомлено про підозру Фото: Відкрив вогонь по цивільному в Бучі. Російському сержанту повідомлено про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Київська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру російському сержанту, який під час окупації Бучі відкрив вогонь по цивільному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру сержанту, інструктору військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил Росії за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, під час окупації Бучі, підозрюваний вистрелив зі стрілецької зброї в цивільного, який оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим. Після цього окупант підійшов до пораненого разом з іншими військовослужбовцями та почав вихвалятись своїм вчинком.

"Завдяки сусідці, яка стала свідком цього злочину, через деякий час чоловікові було надано медичну допомогу", - додає пресслужба.

Відкрив вогонь по цивільному в Бучі. Російському сержанту повідомлено про підозру

Фото: Відкрив вогонь по цивільному в Бучі. Російському сержанту повідомлено про підозру (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, після деокупації регіону зниклими безвісти досі вважається 281 людина. Також ще не впізнані понад 190 тіл.

Також нещодавно The New York Times, ідентифікувало десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі.

Тим часом правоохоронці встановили особистості ще двох російських окупантів, які розстрілювали жителів міста під час окупації.

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