Київська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру російському сержанту, який під час окупації Бучі відкрив вогонь по цивільному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру сержанту, інструктору військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил Росії за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, під час окупації Бучі, підозрюваний вистрелив зі стрілецької зброї в цивільного, який оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим. Після цього окупант підійшов до пораненого разом з іншими військовослужбовцями та почав вихвалятись своїм вчинком.

"Завдяки сусідці, яка стала свідком цього злочину, через деякий час чоловікові було надано медичну допомогу", - додає пресслужба.

Фото: Відкрив вогонь по цивільному в Бучі. Російському сержанту повідомлено про підозру (t.me/pgo_gov_ua)