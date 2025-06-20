Відкриття про замінники цукру, що змінює все, що ми знали

У світі, де цукровий діабет стає все поширенішим, штучні підсолоджувачі здаються простим рішенням для тих, хто прагне контролювати свій раціон. Вони є майже всюди - від газованих напоїв до випічки.

Чи справді ці "безцукрові" альтернативи такі вже безпечні, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що показало масштабне дослідження?

Нове тридцятирічне дослідження під назвою CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), результати якого представили на щорічній зустрічі American Society for Nutrition NUTRITION 2025, проливає світло на несподівані зв'язки.

Протягом 30 років, починаючи з 1985-86 років, науковці CARDIA відстежували харчування та здоров'я 4654 дорослих учасників. Вони ретельно аналізували споживання дієтичних напоїв, аспартаму, сукралози та інших штучних підсолоджувачів у певні періоди дослідження. Діабет діагностували за кількома ключовими показниками, включаючи рівень глюкози натще та глікований гемоглобін.

Після детального аналізу, який враховував вік, стать, спосіб життя та інші фактори, що могли впливати на результати, були виявлені цікаві закономірності.

Які підсолоджувачі під підозрою

За три десятиліття спостережень у 691 учасника розвинувся цукровий діабет. Виявилося, що люди, які споживали найбільше дієтичних напоїв, мали ризик розвитку діабету у 2,29 раза вищий, ніж ті, хто пив їх найменше. Схожий, хоча й трохи нижчий, зв'язок виявився і для сахарину: його найбільші споживачі мали ризик діабету у 2,10 раза вищий.

Ці дані свідчать про те, що високе споживання цих продуктів дійсно може підвищувати ймовірність розвитку діабету. Цікаво, що для інших популярних підсолоджувачів, таких як аспартам та сукралоза, а також для загального споживання штучних підсолоджувачів, у цьому дослідженні не було виявлено значного зв'язку з ризиком діабету.

Приховані наслідки

Ці нові дані є важливим доповненням до попередніх висновків команди професора Штеффена, яка також працювала над дослідженням CARDIA. Їхній попередній аналіз вже показав, що тривале споживання аспартаму, сахарину або дієтичних напоїв було пов'язане зі збільшенням обсягів вісцерального, міжм'язового та підшкірного жиру. Це означає, що ці підсолоджувачі можуть не тільки впливати на рівень цукру, але й сприяти накопиченню жиру, що є відомим фактором ризику для діабету 2 типу.

З огляду на ці результати, дослідники радять обмежити споживання будь-яких цукрозамінників. Вони наголошують, що найкращими напоями для здоров'я є проста несолодка вода, кава, чай та молоко. У невеликих кількостях також дозволяється 100% фруктовий сік.