"Відкриття" маріупольського драмтеатру виявилося пропагандистською виставою, - ЦНС

Окупаційна адміністрація публічно оголосила про нібито "відкриття" Маріупольського драматичного театру. Насправді ж це був показовий ідеологічний захід для державних ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У Центрі зазначають, що у публічному просторі відкриття театру подали як символ "відродження Донбасу" та доказ успішної реалізації державної доктрини.

"Присутність партійно-державної номенклатури, пафосні заяви про "історичну місію" і риторика "разом назавжди" чітко вписуються в мобілізаційну модель радянського зразка, де культура використовується як інструмент легітимації влади та ідеологічного контролю", - стверджують у ЦНС.

Фактично ж для мешканців Маріуполя театр так і не відкрився. Будівля залишалася зачиненою, каси не працювали, а заявлені спектаклі були перенесені до філармонії, про що свідчили офіційні оголошення на дверях і підтвердження місцевих жителів.

"Так зване "відкриття" театру є цинічною маніпуляцією та черговим доказом колоніальної політики окупаційної влади", - наголошують аналітики ЦНС.