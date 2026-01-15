"Открытие" мариупольского драмтеатра оказалось пропагандистским спектаклем, - ЦНС

Оккупационная администрация публично объявила о якобы "открытии" Мариупольского драматического театра. На самом же деле это было показательное идеологическое мероприятие для государственных СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В Центре отмечают, что в публичном пространстве открытие театра подали как символ "возрождения Донбасса" и доказательство успешной реализации государственной доктрины. "Присутствие партийно-государственной номенклатуры, пафосные заявления об "исторической миссии" и риторика "вместе навсегда" четко вписываются в мобилизационную модель советского образца, где культура используется как инструмент легитимации власти и идеологического контроля", - утверждают в ЦНС. Фактически же для жителей Мариуполя театр так и не открылся. Здание оставалось закрытым, кассы не работали, а заявленные спектакли были перенесены в филармонию, о чем свидетельствовали официальные объявления на дверях и подтверждения местных жителей. "Так называемое "открытие" театра является циничной манипуляцией и очередным доказательством колониальной политики оккупационных властей", - отмечают аналитики ЦНС.