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Відкриття ФОП і пенсія: у ПФУ нагадали правила збереження доплат

06:30 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Відкриття ФОП і пенсія: у ПФУ нагадали правила збереження доплат Ілюстративне фото: чи змінюється пенсія у пенсіонерів при відкритті ФОП (колаж РБК-Україна)
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Відкриття ФОП не зменшить майбутню пенсію, а от у тих, хто її вже отримує, зміниться статус. Це може вплинути на деякі доплати та перерахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Що буде з майбутньою пенсією

Сама реєстрація ФОП не зменшує пенсію, яку людина отримає згодом. Навпаки, сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе формує страховий стаж.

У 2026 році мінімальний ЄСВ становить 1 902,34 гривні на місяць. За кожен місяць, за який внесок сплатили, людині зараховують повний місяць страхового стажу.

Якщо внесок не платити, відповідний період, як правило, до страхового стажу не потрапляє.

Що змінюється для чинних пенсіонерів

Тих, хто вже отримує пенсію, після реєстрації ФОП вважають працюючими пенсіонерами. Так буде, навіть якщо людина не веде діяльність і не має доходу.

Через цей статус можуть змінитися деякі доплати та перерахунки. Вони залежать від того, працює пенсіонер чи ні.

Тим часом Пенсійний фонд пояснив, коли соціальну допомогу можуть скасувати або стягнути назад.

Виплати зупиняють, якщо людина надала неправдиві відомості, померла або її здоров'я відновилося, а коли вона приховала зміни, зайво виплачені гроші доведеться повернути, інакше справу передадуть до суду.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд назвав, які доходи враховують при призначенні субсидії.

До них належать зарплата після податків, пенсія, стипендія, грошові перекази з-за кордону та доходи від оренди.

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