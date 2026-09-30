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Главная » Жизнь » Общество

Открытие ФОП и пенсия: в ПФУ напомнили правила сохранения доплат

06:30 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Открытие ФОП и пенсия: в ПФУ напомнили правила сохранения доплат Иллюстративное фото: меняется ли пенсия у пенсионеров при открытии ФЛП (коллаж РБК-Украина)
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Открытие ФОП не снизит будущую пенсию, а вот у тех, кто ее уже получает, изменится статус. Это может повлиять на некоторые доплаты и перерасчеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наПенсионный фонд Украины.

Что будет с будущей пенсией

Сама регистрация ФОП не уменьшает пенсию, которую человек получит впоследствии. Напротив, уплата единого социального взноса (ЕСВ) за себя формирует страховой стаж.

В 2026 году минимальный ЕСВ составляет 1902,34 гривны в месяц. За каждый месяц, за который взнос уплатили, человеку засчитывают полный месяц страхового стажа.

Если взнос не платить, соответствующий период обычно в страховой стаж не попадает.

Что меняется для действующих пенсионеров

Тех, кто уже получает пенсию, после регистрации ФОП считают работающими пенсионерами. Так будет даже если человек не ведет деятельность и не имеет дохода.

Из-за этого статуса могут измениться некоторые доплаты и перерасчеты. Они зависят от того, работает пенсионер или нет.

Между тем, Пенсионный фонд объяснил, когда социальную помощь могут отменить или взыскать обратно.

Выплаты останавливают, если человек предоставил ложные сведения, умер или его здоровье восстановилось, а когда он скрыл изменения, излишне выплаченные деньги придется вернуть, иначе дело передадут в суд.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд назвал, какие доходы учитывают при назначении субсидии.

К ним относятся зарплата после налогов, пенсия, стипендия, денежные переводы из-за границы и доходы от аренды.

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