Соцдопомогу можуть скасувати або стягнути назад: роз'яснення від ПФУ
Держава може повністю зупинити соціальну допомогу особам з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію - і в деяких випадках вимагатиме повернути вже отримані гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
Виплати припиняються у трьох випадках: якщо людина надала неправдиві відомості, якщо вона померла, або якщо її здоров'я відновилося.
Коли гроші доведеться повернути
Якщо людина отримувала допомогу, приховавши важливі зміни - наприклад, влаштувалася на роботу або змінився склад сім'ї - держава має право стягнути всю суму, виплачену понад норму.
Те саме стосується тих, хто подавав документи з неправдивими даними. У таких випадках органи, які призначають допомогу, самостійно ухвалюють рішення про стягнення.
Якщо людина добровільно не повертає кошти, справу передають до суду.
Нагадаємо, пенсійна система в Україні теж готується до змін.
Як повідомляло РБК-Україна, уряд представив концепцію реформи на основі трискладової моделі: солідарні виплати, професійні пенсії та накопичення.
Також ми писали, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що мінімальну пенсію планують підняти до 6-7 тисяч гривень - і назвав це прямим завданням президента.