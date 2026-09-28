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Соцдопомогу можуть скасувати або стягнути назад: роз'яснення від ПФУ

06:30 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Соцдопомогу можуть скасувати або стягнути назад: роз'яснення від ПФУ Ілюстративне фото: коли соціальна допомога стягується через суд (колаж РБК-Україна)
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Держава може повністю зупинити соціальну допомогу особам з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію - і в деяких випадках вимагатиме повернути вже отримані гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

Виплати припиняються у трьох випадках: якщо людина надала неправдиві відомості, якщо вона померла, або якщо її здоров'я відновилося.

Коли гроші доведеться повернути

Якщо людина отримувала допомогу, приховавши важливі зміни - наприклад, влаштувалася на роботу або змінився склад сім'ї - держава має право стягнути всю суму, виплачену понад норму.

Те саме стосується тих, хто подавав документи з неправдивими даними. У таких випадках органи, які призначають допомогу, самостійно ухвалюють рішення про стягнення.

Якщо людина добровільно не повертає кошти, справу передають до суду.

Нагадаємо, пенсійна система в Україні теж готується до змін.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд представив концепцію реформи на основі трискладової моделі: солідарні виплати, професійні пенсії та накопичення.

Також ми писали, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що мінімальну пенсію планують підняти до 6-7 тисяч гривень - і назвав це прямим завданням президента.

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