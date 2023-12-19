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Відкриття аеропорту "Бориспіль" говоритиме про те, що Україна перемагає, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Відкриття аеропорту Бориспіль є дуже серйозною операцією. Воно стане свідченням того, що Україна перемагає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Бориспіль" - це як Чорне море. Це дуже серйозна операція. Відкриття "Борисполя" - це перемога української протиповітряної оборони. Це говоритиме про те, що Україна перемагає і це дуже серйозно, це потужний економічний крок також", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що питання відкриття "Борисполя" ставлять перед колегами, і Україна знає, що саме для цього потрібно.

Що передувало

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, стане "Бориспіль".

Пізніше радник керівника ОП Михайло Подоляк наголошував, що це можливо лише у разі повного закриття українського неба від російських дронів та ракет.

При цьому сьогодні, 19 грудня, з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак.

 

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Володимир ЗеленськийПВОаэропорт БориспольВійна Росії проти України