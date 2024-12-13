Як українцям замовити ліки з безкоштовною доставкою: пояснення МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як можна замовити ліки з безкоштовною доставкою в межах проекту "Укрпошта. Аптека".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ України у Facebook.
Як отримати ліки через "Укрпошта. Аптека"
У МОЗ розповіли, що спільний з національним оператором поштового зв'язку проект "Укрпошта. Аптека" дозволяє замовити ліки з безкоштовною доставкою.
Якщо поблизу немає аптеки, або ж людина ніяк не може знайти необхідний препарат, можна оформити замовлення в межах такої ініціативи.
Уточнюється, що замовляти можна:
- безрецептурні препарати (близько 10 тисяч найменувань)
- препарати за програмою "Доступні ліки" (понад 500)
Для того, щоб оформити замовлення, потрібно:
- перевірити дійсність електронного рецепта (якщо його виписано понад 30 днів тому, необхідно звернутись до сімейного лікаря - для оновлення)
- зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 300 545
- повідомити оператору номер е-рецепта (16 цифр) та код погашення (4 цифри)
- обрати препарат із запропонованого переліку
Доставка ліків у межах проекту "Укрпошта. Аптека" безкоштовна (фото: facebook.com/moz.ukr)
Зазначається, що відстежити відправлення можна:
- на сайті "Укрпошти"
- у мобільному застосунку
- через чат-бот у месенджерах
"Передбачено огляд при врученні посилки. Відправлення зберігається у відділенні впродовж 7 календарних днів", - пояснили українцям.
Крім того, увагу громадян звернули на те, що при отриманні посилки необхідно оплатити вартість лише тих препаратів, які не входять до переліку "Доступних ліків".
"Відтепер доступ до ліків є там, де цього чекають, зокрема в найвіддаленіших селах країни", - підсумували у МОЗ.
Допис МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось у програмі "Доступні ліки", де швидко знайти актуальні реєстри, а також як обрати аптеку з "доступними ліками".
Згодом у МОЗ повідомили, що у 2025 році "доступних ліків" стане більше.
Читайте також, коли програму "Доступні ліки" запустять у всіх аптеках України.
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