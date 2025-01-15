Открыть аптеку в селе станет проще и дешевле: Кабмин облегчил требования для предпринимателей
Кабинет Министров Украины утвердил изменения в лицензионные условия, которые облегчают открытие аптек в сельской местности. Согласно обновленным требованиям, для обустройства аптеки, достаточно зонировать помещение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Отныне предпринимателям не нужно выполнять сложные архитектурные перестройки помещений – достаточно зонировать пространство аптеки в соответствии с обновленными стандартами. Это уменьшит расходы на обустройство аптечных учреждений и позволит использовать более доступные помещения.
Новые правила утверждены в рамках выполнения Указа Президента Украины №483 "О мерах по обеспечению доступности медицинской и реабилитационной помощи, лекарственных средств и медицинских изделий в сельской местности".
Как изменились требования к обустройству аптек
В целом изменились требования к аптекам. Минимальная площадь торгового зала уменьшена с 13,5 м. кв до 11 м. кв. Общая площадь остается неизменной – 30 м. кв.
Что касается аптек в селах, то раньше помещение обязательно разделяли на торговую зону, склад для хранения лекарств и комнату для работников. Теперь для аптек достаточно иметь торговую зону не менее 6 м. кв в пределах общей площади от 18 м. кв, без требований к отдельным помещениям для хранения лекарств или комнат работников.
Эти изменения должны способствовать открытию новых аптек в отдаленных населенных пунктах, где сейчас работает только 11% всех аптечных учреждений Украины. Всего в селах и поселках действует 5700 аптек, что значительно ограничивает доступ к лекарствам.
Инициативы Минздрава для упрощения доступа к лекарствам
Мобильные аптечные пункты. С января 2024 года Министерство здравоохранения запустило маршруты мобильных аптек, которые охватывают самые отдаленные населенные пункты. Сейчас работает 26 мобильных пунктов в 13 областях, и планируется расширение на всю страну.
Проект Минздрава с "Укрпочтой". Жители отдаленных сел и прифронтовых регионов могут заказывать лекарства через контакт-центр "Укрпочты" с бесплатной доставкой. Сначала услуга стартовала в Донецкой области, а впоследствии охватила всю страну. РБК-Украина ранее рассказывало, как украинцам заказать лекарства с бесплатной доставкой.
Программа "Доступные лекарства". С 2025 года все аптеки, включая расположенные в больницах, будут выдавать препараты по этой программе. Правительство также расширит список доступных препаратов на 30 новых действующих веществ, выделив 6,6 миллиардов гривен на обеспечение программы.
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