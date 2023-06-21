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Відкриті до амбітних результатів саміту НАТО. Кулеба зустрівся з головою МЗС Франції

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з французькою колегою Катрін Колонною. Подякував її за відкритість Парижу до амбітних результатів саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У своєму Twitter-акаунті міністр відзначив, що під час зустрічі вони порушили питання членства України в НАТО.

"Ми обговорили важливість здійснення кроку до членства України в НАТО у Вільнюсі та нову допомогу Франції для посилення контрнаступальних можливостей України. Я дякую Франції за відкритість до амбітних результатів Вільнюського саміту", - написав Кулеба.

Саміт у Вільнюсі

Саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у Вільнюсі з 11 по 12 липня.

Як розповідав Дмитро Кулеба, Україна сподівається отримати "чіткий графік вступу" після проведення саміту. Водночас президент Володимир Зеленський розраховує на те, що Захід прийме конкретні гарантії безпеки, які будуть закріплені в документі.

Згідно з повідомленням CNN, президент США Джо Байден та його команда активно працюють над переконанням союзників підтримати вступ України до НАТО.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Київ не отримає запрошення до Північноатлантичного Альянсу під час саміту.

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