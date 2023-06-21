Открыты к амбициозным результатам саммита НАТО. Кулеба встретился с главой МИД Франции

В своем Twitter-аккаунте министр отметил, что во время встречи они подняли вопрос членства Украины в НАТО.

"Мы обсудили важность осуществления шага к членству Украины в НАТО в Вильнюсе и новую помощь Франции для усиления контрнаступательных возможностей Украины. Я благодарю Францию за открытость к амбициозным результатам Вильнюсского саммита", - написал Кулеба.

I met with @MinColonna . Мы обсуждали важность принимать участие в Украине в НАТО membership в Vilnius and France's New Assistance to Bolster Украина в counteroffensive capabilities. И как Франция для того, чтобы открыть на умопомрачительной ликвидации Vilnius summit. pic.twitter.com/RE12dt1SZP— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) Июнь 21, 2023

Саммит в Вильнюсе

Саммит Североатлантического Альянса состоится в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

Как рассказывал Дмитрий Кулеба, Украина надеется получить "четкий график вступления" после проведения саммита. В то же время президент Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Запад примет конкретные гарантии безопасности, которые будут закреплены в документе.

Согласно сообщению CNN, президент США Джо Байден и его команда активно работают над убеждением союзников поддержать вступление Украины в НАТО.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не получит приглашение в Североатлантический Альянс во время саммита.