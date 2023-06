Открыты к амбициозным результатам саммита НАТО. Кулеба встретился с главой МИД Франции

В своем Twitter-аккаунте министр отметил, что во время встречи они подняли вопрос членства Украины в НАТО.

"Мы обсудили важность осуществления шага к членству Украины в НАТО в Вильнюсе и новую помощь Франции для усиления контрнаступательных возможностей Украины. Я благодарю Францию за открытость к амбициозным результатам Вильнюсского саммита", - написал Кулеба.

