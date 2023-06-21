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Открыты к амбициозным результатам саммита НАТО. Кулеба встретился с главой МИД Франции

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с французской коллегой Катрин Колонной. Поблагодарил ее за открытость Парижа к амбициозным результатам саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В своем Twitter-аккаунте министр отметил, что во время встречи они подняли вопрос членства Украины в НАТО.

"Мы обсудили важность осуществления шага к членству Украины в НАТО в Вильнюсе и новую помощь Франции для усиления контрнаступательных возможностей Украины. Я благодарю Францию за открытость к амбициозным результатам Вильнюсского саммита", - написал Кулеба.

Саммит в Вильнюсе

Саммит Североатлантического Альянса состоится в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

Как рассказывал Дмитрий Кулеба, Украина надеется получить "четкий график вступления" после проведения саммита. В то же время президент Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Запад примет конкретные гарантии безопасности, которые будут закреплены в документе.

Согласно сообщению CNN, президент США Джо Байден и его команда активно работают над убеждением союзников поддержать вступление Украины в НАТО.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не получит приглашение в Североатлантический Альянс во время саммита.

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