Відкотилися до 2002 року. Експерт оцінила рівень бідності за час війни

Вона пояснила, що для кожного суспільства є своя межа бідності, переходячи яку, воно стає важко контрольованим і відбуваються руйнівні події. Вважається, що 50% бідних - це небезпечний сигнал, а 60-80% - ще гірше.

"Другий момент - наскільки довго це триває і після якого періоду це настало. Коли ми почали оцінювати бідність, то з 2000 року, коли розробили прожитковий мінімум, за цим критерієм бідних було понад 80%. У 2022-му - 60%. Ми за рік з 2021-го у 2022 році повернулися на рівень 2002 року - з 40% бідності до 60%", - сказала експерт.

Черенько додала, що у 2004 році почали стрімко зростати доходи українців, тоді рівень бідності знизився. Навіть внутрішньому політичні події не змінили динаміки.

Експерт додала, що на 2024 рік складно робити прогнози. Але за позитивних умов рівень бідності не повинен зростати.

"Важко робити прогнози, але якщо збережеться позитивна макродинаміка і не буде негативних змін на фронті, якщо нинішня ситуація триватиме, то точно не повинно бути зростання бідності. А наскільки вона знизиться - побачимо", - додала Черенько.

Нагадаємо, за даними Державної служби зайнятості, показник офіційного безробіття в Україні впав у два рази. У грудні 2023 року в Україні було понад 96 тисяч зареєстрованих безробітних, рік тому у той же період було 186,5 тисячі.

Додамо, що в Україні мінімальний розмір допомоги з безробіття виріс з 1000 до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень.