Откатились к 2002 году. Эксперт оценила уровень бедности за время войны

Она объяснила, что для каждого общества есть свой предел бедности, пересекая который, оно становится трудно контролируемым и происходят разрушительные события. Считается, что 50% бедных - это опасный сигнал, а 60-80% - еще хуже.

"Второй момент - как долго это длится и после какого периода это наступило. Когда мы начали оценивать бедность, с 2000 года, когда разработали прожиточный минимум, по этому критерию бедных было более 80%. В 2022-м - 60%. Мы за год с 2021 в 2022 году вернулись на уровень 2002 года - с 40% бедности до 60%", - сказала эксперт.

Черенько добавила, что в 2004 году начали стремительно расти доходы украинцев, тогда уровень бедности снизился. Даже внутренние политические события не изменили динамики.

Эксперт добавила, что на 2024 год сложно делать прогнозы. Но с положительными условиями уровень бедности не должен расти.

"Трудно делать прогнозы, но если сохранится положительная макродинамика и не будет негативных изменений на фронте, если нынешняя ситуация будет продолжаться, то точно не должно быть роста бедности. А насколько она снизится - увидим", - добавила Черенько.

Напомним, по данным Государственной службы занятости, показатель официальной безработицы в Украине упал вдвое. В декабре 2023 года в Украине было более 96 тысяч зарегистрированных безработных, год назад в тот же период было 186,5 тысячи.

Добавим, что в Украине минимальный размер пособия по безработице вырос с 1000 до 1500 гривен. Беженцы получат 2500 гривен.