Откат после роста: что происходит с курсом доллара и евро 30 октября

В пятницу, 30 октября, на наличном валютном рынке наблюдается снижение стоимости иностранной валюты. В обменных пунктах ощутимо подешевели как доллар, так и евро, в то время как в банках динамика остается сдержанной и разнонаправленной.

Сколько стоит валюта перед выходными в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на 30 октября средний курс доллара в обменниках упал как для покупки, так и для продажи. По данным портала Мinfin, американскую валюту сегодня можно купить за 46,48 гривен, что на 12 копеек дешевле, чем вчера утром. Сдать валюту можно по 46,16 грн (-13 коп).

Евро в обменниках продают по среднему курсу в 51,70 гривен, что на 20 копеек ниже, чем вчера утром. А сдать евро в обменнике можно по 51,30 (-20 коп.) гривен.

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках для покупки сегодня составляет 46,03 (-1 коп.) гривны, а сдать валюту можно по 45,24 (-18 коп.).

Евро в банках сегодня продают по 51,40 (+1 коп) гривны, а покупают - по 50,50 (-14 коп) гривен.

Фото: курс валют в банках 30 октября (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в кассах по 45,99 (+14 коп) гривен, а для карт курс - 45,87 (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,30 (+5 коп) гривны, а картой - 51,28 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,85 (без изменений) гривен, а для карт курс - 46,05 (-1 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,30 (без изменений) гривну, а картой - 51,50 (без изменений) гривну.

ПУМБ в отделениях продает доллары по 46 (-10 коп) гривен, для карт также курс 46 (-10 коп) гривен. Евро в кассах банка сегодня можно купить по 51,30 (-10 коп.) гривен.

"Монобанк" сегодня продает доллары по 45,86 (без изменений) гривен, а евро - по 51,27 (+1 коп) гривен.