ua en ru
Пт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Откат после роста: что происходит с курсом доллара и евро 30 октября

08:06 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Откат после роста: что происходит с курсом доллара и евро 30 октября Фото: сколько стоит валюта сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В пятницу, 30 октября, на наличном валютном рынке наблюдается снижение стоимости иностранной валюты. В обменных пунктах ощутимо подешевели как доллар, так и евро, в то время как в банках динамика остается сдержанной и разнонаправленной.

Сколько стоит валюта перед выходными в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на 30 октября средний курс доллара в обменниках упал как для покупки, так и для продажи. По данным портала Мinfin, американскую валюту сегодня можно купить за 46,48 гривен, что на 12 копеек дешевле, чем вчера утром. Сдать валюту можно по 46,16 грн (-13 коп).

Евро в обменниках продают по среднему курсу в 51,70 гривен, что на 20 копеек ниже, чем вчера утром. А сдать евро в обменнике можно по 51,30 (-20 коп.) гривен.

Откат после роста: что происходит с курсом доллара и евро 30 октября
Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках для покупки сегодня составляет 46,03 (-1 коп.) гривны, а сдать валюту можно по 45,24 (-18 коп.).

Евро в банках сегодня продают по 51,40 (+1 коп) гривны, а покупают - по 50,50 (-14 коп) гривен.

Откат после роста: что происходит с курсом доллара и евро 30 октября
Фото: курс валют в банках 30 октября (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в кассах по 45,99 (+14 коп) гривен, а для карт курс - 45,87 (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,30 (+5 коп) гривны, а картой - 51,28 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,85 (без изменений) гривен, а для карт курс - 46,05 (-1 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,30 (без изменений) гривну, а картой - 51,50 (без изменений) гривну.

ПУМБ в отделениях продает доллары по 46 (-10 коп) гривен, для карт также курс 46 (-10 коп) гривен. Евро в кассах банка сегодня можно купить по 51,30 (-10 коп.) гривен.

"Монобанк" сегодня продает доллары по 45,86 (без изменений) гривен, а евро - по 51,27 (+1 коп) гривен.

Читайте также: Цены на АЗС 30 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Курс доллара Курс евро Финансы
Новости
Россияне ударили баллистикой по промышленному предприятию в Полтавской области
Россияне ударили баллистикой по промышленному предприятию в Полтавской области
Аналитика
Экспорт оружия на паузе: кто тормозит процесс и что рискует потерять Украина
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Экспорт оружия на паузе: кто тормозит процесс и что рискует потерять Украина