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Ціни на АЗС 30 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

06:14 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 30 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні Фото: скільки коштує пальне сьогодні (Getty Images)
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У п'ятницю, 30 жовтня, наАЗС продовжилося локальне коригування вартості газу. Великі мережі WOG та SOCAR підвищили цінники. Водночас ціни на всі види бензину та дизельного пального залишаються стабільними.

Скільки коштує пальне сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Автогаз: Мережі WOG та SOCAR підняли вартість газу на 1,00 грн/л - до 59,90 грн/л та 59,50 грн/л відповідно. Таким чином, у WOG ціна зрівнялася з ОККО (59,90 грн/л). У мережах "Укрнафта" (55,90 грн/л) та UPG (56,90 грн/л) цінники на автогаз залишилися без змін.

Дизельне пальне: Вартість дизелю утримується на попередніх позначках у всіх операторів - від 102,90 грн/л на UPG та "Укрнафті" до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.

Бензини: Ціни на А-92, А-95 та преміальні марки залишаються без змін.

Ціни на АЗС 30 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
Фото: ціни на АЗС 30 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 30 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн
  • ДП NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 104,90 грн
  • ДП: 102,90 грн
  • Газ: 55,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 56,90 грн

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