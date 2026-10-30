Ціни на АЗС 30 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У п'ятницю, 30 жовтня, наАЗС продовжилося локальне коригування вартості газу. Великі мережі WOG та SOCAR підвищили цінники. Водночас ціни на всі види бензину та дизельного пального залишаються стабільними.
Скільки коштує пальне сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Автогаз: Мережі WOG та SOCAR підняли вартість газу на 1,00 грн/л - до 59,90 грн/л та 59,50 грн/л відповідно. Таким чином, у WOG ціна зрівнялася з ОККО (59,90 грн/л). У мережах "Укрнафта" (55,90 грн/л) та UPG (56,90 грн/л) цінники на автогаз залишилися без змін.
Дизельне пальне: Вартість дизелю утримується на попередніх позначках у всіх операторів - від 102,90 грн/л на UPG та "Укрнафті" до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.
Бензини: Ціни на А-92, А-95 та преміальні марки залишаються без змін.
Деталізація цін на АЗС 30 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 109,90 грн
- ДП Євро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 109,90 грн
- ДП Євро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн (+1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДП NANO Extro: 111,00 грн
- ДП NANO: 108,00 грн
- Газ: 59,50 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 104,90 грн
- ДП: 102,90 грн
- Газ: 55,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДП upgDIESEL: 104,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 56,90 грн