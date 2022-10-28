Відключить вашу систему життєзабезпечення для зарядки телефону: Кислиця про посла РФ в ООН
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя продовжує заперечувати причетність російських військових до звірств в Бучі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у Twitter.
Журналістка Ніка Мєлкозерова продемонструвала Небензі список жертв російських окупантів у Бучі, на що останній вкотре заявив, що нібито "не було жодних жертв, коли Росія контролювала Бучу, і тільки після того, як ми пішли звідти, київська влада опублікувала це".
"Мєлкозерова, ласкаво просимо до клубу! Ви щойно пережили полегшену версію того, що ми повинні регулярно терпіти, коли він несе нісенітниці і бреше. У цього виду немає докорів сумління. Він відключить вашу систему життєзабезпечення, щоб зарядити свій телефон. На щастя, він час від часу тікає", - відреагував Кислиця на повідомлення журналістки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кислиця також нещодавно відреагував на повідомлення президента Франції Еммануеля Макрона про те, що РПЦ, є нібито жертвою маніпуляції Кремля.
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