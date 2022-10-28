ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відключить вашу систему життєзабезпечення для зарядки телефону: Кислиця про посла РФ в ООН

Новость на русском →
П'ятниця 28 жовтня 2022 09:08
Відключить вашу систему життєзабезпечення для зарядки телефону: Кислиця про посла РФ в ООН Фото: Василь Небензя, постійний представник Росії при ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя продовжує заперечувати причетність російських військових до звірств в Бучі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у Twitter.

Журналістка Ніка Мєлкозерова продемонструвала Небензі список жертв російських окупантів у Бучі, на що останній вкотре заявив, що нібито "не було жодних жертв, коли Росія контролювала Бучу, і тільки після того, як ми пішли звідти, київська влада опублікувала це".

"Мєлкозерова, ласкаво просимо до клубу! Ви щойно пережили полегшену версію того, що ми повинні регулярно терпіти, коли він несе нісенітниці і бреше. У цього виду немає докорів сумління. Він відключить вашу систему життєзабезпечення, щоб зарядити свій телефон. На щастя, він час від часу тікає", - відреагував Кислиця на повідомлення журналістки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кислиця також нещодавно відреагував на повідомлення президента Франції Еммануеля Макрона про те, що РПЦ, є нібито жертвою маніпуляції Кремля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація
NEWS
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік