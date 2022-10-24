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Макрон назвав РПЦ жертвою Кремля. Україна зробила важливе уточнення

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Київ, Понеділок 24 жовтня 2022 20:59
Макрон назвав РПЦ жертвою Кремля. Україна зробила важливе уточнення Фото: постпред України при ООН Сергій Кислиця (flickr com unisgeneva)
Автор: Юлія Бойко

Українська сторона вважає Російську православну церкву (РПЦ) не політичною жертвою Кремля, а складовою злочинного російського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського постпреда при ООН Сергія Кислиця.

"Макрон заявив, що Російська православна церква дозволяє маніпулювати собою, щоб виправдати війну в Україні, і закликав її чинити спротив такому тиску. Важливе уточнення - не маніпульована, а складова частина кримінального режиму", - зазначив він.

Зазначимо, сьогодні французький президент заявив, що російська влада маніпулює православною церквою, щоб виправдати війну в Україні.

Нагадаємо, патріарх Московський і всієї Русі Кирило підтримує російське вторгнення в Україну, що призвело до того, що деякі помісні церкви розірвали зв'язки з РПЦ. Однак щодо Кирила санкції досі не запроваджено.

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ООН РПЦ Еммануель Макрон
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