Отключит вашу систему жизнеобеспечения для зарядки телефона: Кислица о после РФ в ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя продолжает отрицать причастность российских военных к зверствам в Буче.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter.
Журналистка Ника Мелкозерова продемонстрировала Небензи список жертв российских оккупантов в Буче, на что последний в который раз ответил, что якобы "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".
"Мелкозерова, добро пожаловать в клуб! Вы только что пережили облегченную версию того, что мы должны регулярно терпеть, когда он несет чепуху и лжет. У этого вида нет угрызений совести. Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон. К счастью, он время от времени убегает", - отреагировал Кислица на сообщение журналистки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кислица также недавно отреагировал на сообщения президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РПЦ является якобы жертвой манипуляции Кремля.
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