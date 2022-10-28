ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отключит вашу систему жизнеобеспечения для зарядки телефона: Кислица о после РФ в ООН

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 09:08
Отключит вашу систему жизнеобеспечения для зарядки телефона: Кислица о после РФ в ООН Фото: Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя продолжает отрицать причастность российских военных к зверствам в Буче.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter.

Журналистка Ника Мелкозерова продемонстрировала Небензи список жертв российских оккупантов в Буче, на что последний в который раз ответил, что якобы "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".

"Мелкозерова, добро пожаловать в клуб! Вы только что пережили облегченную версию того, что мы должны регулярно терпеть, когда он несет чепуху и лжет. У этого вида нет угрызений совести. Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон. К счастью, он время от времени убегает", - отреагировал Кислица на сообщение журналистки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кислица также недавно отреагировал на сообщения президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РПЦ является якобы жертвой манипуляции Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация
NEWS
Варвары бьют по нашей энергетике, но мы достойно пройдем эту тьму, - Зеленский
Варвары бьют по нашей энергетике, но мы достойно пройдем эту тьму, - Зеленский
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год