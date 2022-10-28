Отключит вашу систему жизнеобеспечения для зарядки телефона: Кислица о после РФ в ООН

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter.

Журналистка Ника Мелкозерова продемонстрировала Небензи список жертв российских оккупантов в Буче, на что последний в который раз ответил, что якобы "не было никаких жертв, когда Россия контролировала Бучу, и только после того, как мы ушли оттуда, киевские власти опубликовали это".

"Мелкозерова, добро пожаловать в клуб! Вы только что пережили облегченную версию того, что мы должны регулярно терпеть, когда он несет чепуху и лжет. У этого вида нет угрызений совести. Он отключит вашу систему жизнеобеспечения, чтобы зарядить свой телефон. К счастью, он время от времени убегает", - отреагировал Кислица на сообщение журналистки.