Відключено електроенергію, працюють пункти обігріву: що відомо про негоду в Одеській області

Відключення електроенергії

Станом на 21:30 відомо, що без електроенергії частково або повністю знаходяться 247 населених пунктів.

У Подільському районі електропостачання відсутнє у 58 населених пунктах - 20 827 осіб.

У Березівському районі без електроенергії частково чотири а повністю - 79 населених пунктів. Це приблизно 31 600 жителів.

У Роздільнянському районі без електропостачання лишилися 68 населених пунктів - 25 920 осіб.

У Білгород-Дністровському районі частково відсутнє електроживлення у місті Білгород-Дністровський та селі Старосілля.

У Ізмаїльському районі енергопостачання відсутнє в 14 населених пунктах - 28 362 особи.

У Одеському районі електропостачання відсутнє повністю у 16-х населених пунктах - 6 785 мешканців

У Болградському районі електропостачання відсутнє в 6 населених пунктах.

За словами Кіпера, у всіх районах бригади ДТЕК ведуть ремонтні роботи для швидшого відновлення електропостачання.

У Ізмаїлі витік на котельні

Також відомо, що у місті Ізмаїл стався витік на котельні. Станом на зараз там без опалення одна будівля. Ремонтні роботи там продовжать вранці вівторка, 9 січня.

Школи переходять на онлайн навчання

У звʼязку з погіршенням погодних умов (зниження температури, ожеледиця, посилення вітру, налипання мокрого снігу) 9 та 10 січня заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання.

В дитячих садках будуть працювати чергові групи.

Робота ДСНС

За даними відомства, впродовж 3-х годин рятувальники тричі надавали допомогу водіям, чиї транспортні засоби не змогли подолати складні ділянки доріг внаслідок погодних умов.

Фото: негода в Одеській області 8 січня (facebook.com/DSNSODE)

"Події трапилися у селі Нестоїта Подільського району, у місті Подільськ по вулиці Мельниченка, та за межами міста. Надзвичайниками було вивільнено 3 транспортні засоби, з яких 1 - карета швидкої допомоги", - пише ДСНС.

Робота ДТЕК

Ще з вечора неділі, 7 січня, ремонтні бригади ліквідовують наслідки негоди в Одесі та області. За останню добу енергетики відремонтували 16 повітряних ліній, 411 трансформаторних підстанцій та повернули світло для 22 668 клієнтів в 73 населених пунктах області.

Найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони. Станом на 09:00 8 січня без світла залишаються 67 тисяч клієнтів у 236 населених пунктах.

Станом на 19:00 8 січня тимчасово без світла залишаються 39 тисяч родин у 228 населених пунктах області. Найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.

Щоб відновити електропостачання, енергетики виконують ремонт 63 повітряних ліній, що живлять 1015 трансформаторних підстанцій. Для цього компанія задіяла всіх необхідних фахівців. Роботи з відновлення світла триватимуть й вночі.

Правоохоронці просять бути уважніше на дорогах

У поліції повідомили, що через негоду на дорогах області вже є ДТП - неподалік села Бокове Любашівської громади правоохоронці виявили мікроавтобус Mercedes Sprinter, який перекинувся. На щастя, обійшлося без загиблих та госпіталізованих.

Правоохоронці контролюють дотримання водіями правил дорожнього руху і закликають не виїжджати без нагальної потреби.

Якщо відкласти поїздку не можливо, варто запам'ятати, що снігові опади та погана видимість, особливо у темну пору доби, вимагають підвищеної обережності та уважності за кермом.

Водіям радять дотримуватись безпечної дистанції, швидкісного режиму, гальмувати заздалегідь, утримуватися від одночасного гальмування та різкого обертання керма, різких рухів педалями, швидких гальмувань чи прискорень.

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, що 8 січня погода різко погіршилася по всій території України. Через потужний мороз, шквальний вітер та опади знеструмлені сотні населених пунктів. Також у низці регіонів є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Детальніше про ситуацію в різних містах України внаслідок погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Раніше ми писали про ситуацію в Одесі і області, де хуртовина набирала обертів.

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