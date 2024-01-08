Отключена электроэнергия, работают пункты обогрева: что известно о непогоде в Одесской области

Отключение электроэнергии

По состоянию на 21:30 известно, что без электроэнергии частично или полностью находятся 247 населенных пунктов.

В Подольском районе электроснабжение отсутствует в 58 населенных пунктах - 20 827 человек.

В Березовском районе без электроэнергии частично четыре, а полностью - 79 населенных пунктов. Это примерно 31 600 жителей.

В Раздельнянском районе без электроснабжения остались 68 населенных пунктов - 25 920 человек.

В Белгород-Днестровском районе частично отсутствует электропитание в городе Белгород-Днестровский и селе Староселье.

В Измаильском районе энергоснабжение отсутствует в 14 населенных пунктах - 28 362 человека.

В Одесском районе электроснабжение отсутствует полностью в 16-х населенных пунктах - 6 785 жителей

В Болградском районе электроснабжение отсутствует в 6 населенных пунктах.

По словам Кипера, во всех районах бригады ДТЭК ведут ремонтные работы для более быстрого восстановления электроснабжения.

В Измаиле утечка на котельной

Также известно, что в городе Измаил произошла утечка на котельной. На сегодня там без отопления одно здание. Ремонтные работы там будут продолжены утром вторника, 9 января.

Школы переходят на онлайн обучение

В связи с ухудшением погодных условий (снижение температуры, гололедица, усиление ветра, налипание мокрого снега) 9 и 10 января учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.

В детских садах будут работать дежурные группы.

Работа ГСЧС

По данным ведомства, в течение 3-х часов спасатели трижды оказывали помощь водителям, чьи транспортные средства не смогли преодолеть сложные участки дорог в результате погодных условий.

Фото: ненастье в Одесской области 8 января (facebook.com/DSNSODE)

"События случились в селе Нестоита Подольского района, в городе Подольск по улице Мельниченко, и за пределами города. Чрезвычайниками были высвобождены 3 транспортных средства, из которых 1 - карета скорой помощи", - пишет ГСЧС.

Работа ДТЭК

Еще с вечера воскресенья, 7 января, ремонтные бригады ликвидируют последствия непогоды в Одессе и области. За последние сутки энергетики отремонтировали 16 воздушных линий, 411 трансформаторных подстанций и вернули свет для 22 668 клиентов в 73 населенных пунктах области.

Больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы. По состоянию на 09:00, 8 января без света остаются 67 тысяч клиентов в 236 населенных пунктах.

По состоянию на 19:00, 8 января временно без света остаются 39 тысяч семей в 228 населенных пунктах области. Больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы.

Чтобы восстановить электроснабжение, энергетики выполняют ремонт 63 воздушных линий, питающих 1015 трансформаторных подстанций. Для этого компания задействовала всех нужных профессионалов. Работы по восстановлению света будут продолжаться и ночью.

Правоохранители просят быть внимательнее на дорогах

В полиции сообщили, что из-за непогоды на дорогах области уже есть ДТП - неподалеку от села Боково Любашевской общины правоохранители обнаружили перевернувшийся микроавтобус Mercedes Sprinter. К счастью, обошлось без погибших и госпитализированных.

Правоохранители контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения и призывают не уезжать без необходимости.

Если отложить поездку невозможно, стоит запомнить, что снеговые осадки и плохая видимость, особенно в темное время суток, требуют повышенной осторожности и внимательности за рулем.

Водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим, тормозить заранее, воздерживаться от одновременного торможения и резкого вращения руля, резких движений педалями, быстрых торможений или ускорений.

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, что 8 января погода резко ухудшилась по всей территории Украины. Из-за мощного мороза, шквального ветра и осадков обесточены сотни населенных пунктов. Также в ряде регионов есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.

Подробнее о ситуации в разных городах Украины вследствие ухудшения погоды – читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Ранее мы писали о ситуации в Одессе и области, где метель набирала обороты.

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