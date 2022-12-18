UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У відключеннях винні електрики? В "Укренерго" спростували черговий фейк російської пропаганди

Фото: в "Укренерго" спростували черговий фейк російської пропаганди (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські пропагандисти продовжують кампанію з розповсюдження фейків про нібито "відновлення експорту" української електроенергії. При цьому наша держава припинила експорт для стабілізації власної енергосистеми ще 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Цього разу російські пропагандисти оприлюднюють публікації підробного листа нібито від керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики.

"Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління. "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна від'єдналась 24 лютого назавжди", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що це чергова невдала спроба РФ переконати українців, що нібито у відключеннях світла винні енергетики, а не дев'ять масованих хвиль російських атак.

При цьому те, що Україна припинила експорт електроенергії ще 11 жовтня можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж.

Нагадаємо, дефіцит електроенергії у системі залишається значним. При цьому обсяги споживання електроенергії зросли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерговідключеня світлаЕлектроенергія