У відключеннях винні електрики? В "Укренерго" спростували черговий фейк російської пропаганди

Російські пропагандисти продовжують кампанію з розповсюдження фейків про нібито "відновлення експорту" української електроенергії. При цьому наша держава припинила експорт для стабілізації власної енергосистеми ще 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Цього разу російські пропагандисти оприлюднюють публікації підробного листа нібито від керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики.

"Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління. "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна від'єдналась 24 лютого назавжди", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що це чергова невдала спроба РФ переконати українців, що нібито у відключеннях світла винні енергетики, а не дев'ять масованих хвиль російських атак.

При цьому те, що Україна припинила експорт електроенергії ще 11 жовтня можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж.

Нагадаємо, дефіцит електроенергії у системі залишається значним. При цьому обсяги споживання електроенергії зросли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.