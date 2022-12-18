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У відключеннях винні електрики? В "Укренерго" спростували черговий фейк російської пропаганди

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 13:30
У відключеннях винні електрики? В "Укренерго" спростували черговий фейк російської пропаганди Фото: в "Укренерго" спростували черговий фейк російської пропаганди (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські пропагандисти продовжують кампанію з розповсюдження фейків про нібито "відновлення експорту" української електроенергії. При цьому наша держава припинила експорт для стабілізації власної енергосистеми ще 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Цього разу російські пропагандисти оприлюднюють публікації підробного листа нібито від керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики.

"Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління. "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна від'єдналась 24 лютого назавжди", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що це чергова невдала спроба РФ переконати українців, що нібито у відключеннях світла винні енергетики, а не дев'ять масованих хвиль російських атак.

При цьому те, що Україна припинила експорт електроенергії ще 11 жовтня можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж.

Нагадаємо, дефіцит електроенергії у системі залишається значним. При цьому обсяги споживання електроенергії зросли.

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Укренерго відключеня світла Електроенергія
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