Відключення зберігаються: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 18 грудня

Зазначається, що протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів - але не в усіх регіонах країни. Також зберігається дія графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

При цьому знову відсутня інформація від "Укренерго" щодо кількості одночасно задіяних черг під час відключень. В компанії повідомили, що причини обмежень - наслідки численних російських терактів проти української енергосистеми.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.