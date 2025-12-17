UA

Відключення зберігаються: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 18 грудня

Ілюстративне фото: відключення 18 грудня будуть не в усіх регіонах (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 18 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів та графіки обмеження потужності для бізнеса. Відключення плануються у більшості регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів - але не в усіх регіонах країни. Також зберігається дія графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

При цьому знову відсутня інформація від "Укренерго" щодо кількості одночасно задіяних черг під час відключень. В компанії повідомили, що причини обмежень - наслідки численних російських терактів проти української енергосистеми.

 

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, уряд шукає можливості скоротити масштаби енергетичних обмежень. Джерела РБК-Україна говорили, що зменшити тривалість відключень планували шляхом перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Пізніше цю інформацію підтвердили офіційно: 16 грудня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що за результатами перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

РБК-Україна раніше з посиланням на ДТЕК пояснювало різницю між блекаутом та екстреними відключеннями: останні є контрольованим заходом і не означають повного колапсу енергосистеми, тоді як блекаут передбачає її повний розпад і тривале відновлення.

