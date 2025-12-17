Отключения сохраняются: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 18 декабря

Отмечается, что в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей - но не во всех регионах страны. Также сохраняется действие графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

При этом снова отсутствует информация от "Укрэнерго" по количеству одновременно задействованных очередей во время отключений. В компании сообщили, что причины ограничений - последствия многочисленных российских терактов против украинской энергосистемы.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.