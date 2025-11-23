UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Відключення по всій Україні: в "Укренерго" показали графіки на 24 листопада

Ілюстративне фото: відключення світла будуть по всій Україні 24 листопада (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 24 листопада продовжиться дія графіків відключень для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в усіх регіонах, в обсязі від 0,5 до 3 черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В компанії повідомили, що причина запровадження відключень в усіх регіонах - це наслідки російських масованих ракетно-дронових терактів проти української енергетики. Вимикати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.

Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінюватися протягом доби.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Відзначимо, що 21 листопада прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що найближчими днями можуть істотно скоротитися графіки відключень. Відповідні розпорядження уряд передав енергетикам та керівникам ОВА.

Після цього 23 листопада графіки дійсно було скорочено - вимикали від 1 до 2,5 черг одночасно. Напередодні в кількох регіонах України відключення взагалі скасували.

Нагадаємо, що відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. За даними Міністерства енергетики, усі українські ТЕС та ГЕС внаслідок терактів РФ отримали пошкодження.

