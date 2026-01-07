ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Відключення для всіх областей: в "Укренерго" повідомили про графіки на 8 січня

Україна, Середа 07 січня 2026 18:34
UA EN RU
Відключення для всіх областей: в "Укренерго" повідомили про графіки на 8 січня Ілюстративне фото: відключення будуть в усіх регіонах та усю добу (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні протягом 8 січня будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Дія графіків пошириться на всі регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина застосування обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових терактів проти енергосистеми.

При цьому графіки будуть діяти впродовж усієї доби. Вже традиційно в "Укренерго" приховують інформацію щодо кількості черг, які одночасно будуть задіяні у відключеннях.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначається у повідомленні.

Зазначимо, що і в середу, 7 січня, графіки відключення світла для побутових споживачів діють в усіх областях України - попри значне похолодання. Обмеження також діють і для промисловості.

Щобільше, голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше повідомив, що можливі тривалі морози на рівні -10°C можуть призвести до посилення відключень світла. Адже споживання різко зростає і його нічим перекрити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Відключеня світла Укренерго
Новини
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка