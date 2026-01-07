ua en ru
Отключения для всех областей: в "Укрэнерго" сообщили о графиках на 8 января

Украина, Среда 07 января 2026 18:34
Отключения для всех областей: в "Укрэнерго" сообщили о графиках на 8 января Иллюстративное фото: отключения будут во всех регионах и все сутки (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине в течение 8 января будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Действие графиков распространится на все регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут применяться во всех регионах Украины. Причина применения ограничений - последствия массированных ракетно-дронных терактов против энергосистемы.

При этом графики будут действовать в течение всех суток. Уже традиционно в "Укрэнерго" скрывают информацию о количестве очередей, которые одновременно будут задействованы в отключениях.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отмечается в сообщении.

Отметим, что и в среду, 7 января, графики отключения света для бытовых потребителей действуют во всех областях Украины - несмотря на значительное похолодание. Ограничения также действуют и для промышленности.

Более того, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.

