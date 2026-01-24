Відключення світла в усіх областях: "Укренерго" попередило про графіки на 25 січня

Нічний обстріл України 24 січня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні РФ вчергове завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників.

У п’яти районах Києва зафіксовано пошкодження та руйнування будівель. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення.

На лівому березі міста через обстріли виникли перебої з теплопостачанням і водою - без опалення залишилися майже шість тисяч будинків.

Харків теж опинився під ударом безпілотників - у місті постраждали близько 20 людей.

Крім того, вранці 24 січня в низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії через ускладнення в енергосистемі, спричинені наслідками атак.

Сьогодні зранку Чернігів майже повністю був знеструмлений - без світла перебували майже 400 тисяч споживачів. Інфраструктуру міста було переведено на аварійні джерела живлення.