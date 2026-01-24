Отключения света во всех областях: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 25 января

Ночной обстрел Украины 24 января

Напомним, в ночь на сегодня РФ в очередной раз нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников.

В пяти районах Киева зафиксированы повреждения и разрушения зданий. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

На левом берегу города из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водой - без отопления остались почти шесть тысяч домов.

Харьков тоже оказался под ударом беспилотников - в городе пострадали около 20 человек.

Кроме того, утром 24 января в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за осложнений в энергосистеме, вызванных последствиями атак.

Сегодня утром Чернигов почти полностью был обесточен - без света находились почти 400 тысяч потребителей. Инфраструктура города была переведена на аварийные источники питания.