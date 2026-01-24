RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Отключения света во всех областях: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 25 января

Фото: 25 января ограничения будут действовать по всей территории Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В воскресенье, 25 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

В течение дня для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" в очередной раз подчеркнули, что причиной действия графиков отключений света являются последствия вражеских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Всех украинцев также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она будет появляться по графику.

 

Ночной обстрел Украины 24 января

Напомним, в ночь на сегодня РФ в очередной раз нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников.

В пяти районах Киева зафиксированы повреждения и разрушения зданий. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

На левом берегу города из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водой - без отопления остались почти шесть тысяч домов.

Харьков тоже оказался под ударом беспилотников - в городе пострадали около 20 человек.

Кроме того, утром 24 января в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за осложнений в энергосистеме, вызванных последствиями атак.

Сегодня утром Чернигов почти полностью был обесточен - без света находились почти 400 тысяч потребителей. Инфраструктура города была переведена на аварийные источники питания.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия