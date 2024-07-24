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Відключення світла по Україні скасовані до вечора: які області у списку

Україна , Середа 24 липня 2024 11:13
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Відключення світла по Україні скасовані до вечора: які області у списку Фото: відключення світла по Україні скасовані до вечора 24 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відключення світла в Україні у середу, 24 липня, скасували до вечора. У деяких областях світло гарантовано не вимикатимуть до 16:00, а в інших - до 18:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

З 09:30 до 16:00 скасовані відключення у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.

Також з 8:20 до 18:00 відключення скасували у таких областях:

  • Львівській,
  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Івано-Франківській,
  • Закарпатській,
  • Тернопільській,
  • Чернівецькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Одеській.

"Укренерго" нагадало, що споживачі кожної області для відключень світла розділені на шість черг (груп).

Що цьому передувало

Напередодні ввечері "Укренерго" повідомляло, що сьогодні протягом всього дня в Україні будуть обмежувати споживання світла. Очікувалося, що у пікові вечірні години будуть вимикати по дві черги одночасно, а в інший період - по одній групі.

Проте сьогодні стало відомо, що графіки відключення світла по областях частково скасували.

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Укренерго Електроенергія Відключеня світла Енергетики
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