Отключения света по Украине отменили до вечера: какие области в списке

Отключения света в Украине в среду, 24 июля, отменили до вечера. В некоторых областях свет гарантированно не будут выключать до 16:00, а в других - до 18:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Укрэнерго" напомнило, что потребители каждой области для отключений света разделены на шесть очередей (групп).

Также с 8:20 до 18:00 отключения отменили в следующих областях:

С 09:30 до 16:00 отменены отключения в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской (частично), Винницкой, Хмельницкой областях.

Что этому предшествовало

Накануне вечером "Укрэнерго" сообщало, что сегодня в течение всего дня в Украине будут ограничивать потребление света. Ожидалось, что в пиковые вечерние часы будут выключать по две очереди одновременно, а в другой период - по одной группе.

Однако сегодня стало известно, что графики отключения света по областям частично отменили.

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