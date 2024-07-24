ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Графіки відключення світла частково скасували: коли будуть вимикати електроенергію

Україна , Середа 24 липня 2024 10:08
UA EN RU
Графіки відключення світла частково скасували: коли будуть вимикати електроенергію Фото: в Україні скасували відключення світла до 16:00 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 24 липня, частково скасували. До 16:00 українці будуть зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго", відключення світла до 16:00 не передбачаються", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ДТЕК зазначають, що в Одеській області відключення почнуть діяти з 18:00.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у низці областей скасували графіки погодинних відключень світла. Відомо, до 18:00 світло не будуть вимикати у Миколаївській, Івано-Франківській та Волинській областях.

"Укренерго" напередодні повідомляло, що в сьогодні в Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки відключень. Планувалося, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 буде діяти одна черга відключень, в інші години - по дві черги.

Що відомо про ситуацію зі світлом

Росія з весни 2024 року відновила обстріли української енергетики. Були знищені деякі ТЕС, пошкоджені розподільчі мережі та інші об'єкти енергетики.

У зв'язку з серйозними пошкодженнями енергетики в Україні запроваджують відключення світла за графіками.

Раніше у Міненерго заявили про покращення ситуації, але попередили, що не варто виключати нових погіршень через можливі атаки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Укренерго Електроенергія Відключеня світла
NEWS
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну
DAILY
Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди