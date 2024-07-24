Графіки відключення світла частково скасували: коли будуть вимикати електроенергію
Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 24 липня, частково скасували. До 16:00 українці будуть зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"За інформацією від "Укренерго", відключення світла до 16:00 не передбачаються", - йдеться у повідомленні.
При цьому у ДТЕК зазначають, що в Одеській області відключення почнуть діяти з 18:00.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у низці областей скасували графіки погодинних відключень світла. Відомо, до 18:00 світло не будуть вимикати у Миколаївській, Івано-Франківській та Волинській областях.
"Укренерго" напередодні повідомляло, що в сьогодні в Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки відключень. Планувалося, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 буде діяти одна черга відключень, в інші години - по дві черги.
Що відомо про ситуацію зі світлом
Росія з весни 2024 року відновила обстріли української енергетики. Були знищені деякі ТЕС, пошкоджені розподільчі мережі та інші об'єкти енергетики.
У зв'язку з серйозними пошкодженнями енергетики в Україні запроваджують відключення світла за графіками.
Раніше у Міненерго заявили про покращення ситуації, але попередили, що не варто виключати нових погіршень через можливі атаки ворога.
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