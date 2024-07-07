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Відключення світла в Україні: як зменшити тривогу у дитини через темряву

Фото: фахівці розповіли, як зменшити тривогу у дитини через темряву під час відключень світла (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дитина, на відміну від дорослого, не завжди може легко переносити темряву через відключення світла. Спеціалісти дали поради, як допомогти дитині впоратись з тривогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Що варто зробити

  • Завчасно розкажіть малечі, що вдома може зникати світло, та поясніть, як поводитися в темряві.
  • Навчіть користуватися ліхтариком - у телефоні та звичайним. Не забудьте попередити, що під час відключення світла може зникнути мобільний зв’язок.
  • Щоб подолати страх темряви, час від часу збирайтеся всією сім'єю в одній кімнаті, вимикайте світло, запалюйте свічки чи гірлянди та у спокійній атмосфері слухайте музику, грайте в настільні ігри чи просто розмовляйте.
  • Привчайте дітей прибирати речі з підлоги, щоб у темряві не перечепитись.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська, починаючи з березня, цілеспрямовано вже влаштували серію з восьми атак на енергооб'єкти в Україні. У зв'язку із цим склалася складна ситуація в енергосистемі.

По всій країні довелося запровадити графіки відключень світла та обмеження для промисловості.

Українців також попросили економити і не використовувати деякі прилади, що входять до категорії енерговитратних.

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