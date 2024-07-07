Відключення світла в Україні: як зменшити тривогу у дитини через темряву

Завчасно розкажіть малечі, що вдома може зникати світло, та поясніть, як поводитися в темряві.
Навчіть користуватися ліхтариком - у телефоні та звичайним. Не забудьте попередити, що під час відключення світла може зникнути мобільний зв’язок.
Щоб подолати страх темряви, час від часу збирайтеся всією сім'єю в одній кімнаті, вимикайте світло, запалюйте свічки чи гірлянди та у спокійній атмосфері слухайте музику, грайте в настільні ігри чи просто розмовляйте.
Привчайте дітей прибирати речі з підлоги, щоб у темряві не перечепитись.
Ситуація зі світлом в Україні
Російські війська, починаючи з березня, цілеспрямовано вже влаштували серію з восьми атак на енергооб'єкти в Україні. У зв'язку із цим склалася складна ситуація в енергосистемі.
По всій країні довелося запровадити графіки відключень світла та обмеження для промисловості.