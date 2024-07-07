Відключення світла в Україні: як зменшити тривогу у дитини через темряву

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська, починаючи з березня, цілеспрямовано вже влаштували серію з восьми атак на енергооб'єкти в Україні. У зв'язку із цим склалася складна ситуація в енергосистемі.

По всій країні довелося запровадити графіки відключень світла та обмеження для промисловості.

Українців також попросили економити і не використовувати деякі прилади, що входять до категорії енерговитратних.

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