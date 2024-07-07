Отключения света в Украине: как уменьшить тревогу у ребенка из-за темноты

Ситуация со светом в Украине

Российские войска, начиная с марта, целенаправленно уже устроили серию из восьми атак по энергообъектам в Украине. В связи с этим сложилась сложная ситуация в энергосистеме.

По всей стране пришлось ввести графики отключений света и ограничения для промышленности.

Украинцев таакже попросили экономить и не использовать некоторые приборы, входящие в категорию энергозатратных.

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