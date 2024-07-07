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Отключения света в Украине: как уменьшить тревогу у ребенка из-за темноты

Фото: специалисты рассказали, как уменьшить тревогу у ребенка из-за темноты во время отключений света (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ребенок, в отличие от взрослого, не всегда может легко переносить темноту из-за отключений света. Специалисты дали советы, как помочь ребенку справиться с тревогой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что следует сделать

  • Заранее расскажите малышам, что дома может исчезать свет, и объясните, как себя вести в темноте.
  • Научите пользоваться фонариком - в телефоне и обычным. Не забудьте предупредить, что при отключении света может исчезнуть мобильная связь.
  • Чтобы преодолеть страх тьмы, время от времени собирайтесь всей семьей в одной комнате, выключайте свет, зажигайте свечи или гирлянды и в спокойной атмосфере слушайте музыку, играйте в настольные игры или просто разговаривайте.
  • Приучайте детей убирать вещи с пола, чтобы в темноте не споткнуться.

Ситуация со светом в Украине

Российские войска, начиная с марта, целенаправленно уже устроили серию из восьми атак по энергообъектам в Украине. В связи с этим сложилась сложная ситуация в энергосистеме.

По всей стране пришлось ввести графики отключений света и ограничения для промышленности.

Украинцев таакже попросили экономить и не использовать некоторые приборы, входящие в категорию энергозатратных.

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ДетиОтключение света