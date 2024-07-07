Відключення світла в Україні: як зменшити тривогу у дитини через темряву
Фото: фахівці розповіли, як зменшити тривогу у дитини через темряву під час відключень світла (Getty Images)
Дитина, на відміну від дорослого, не завжди може легко переносити темряву через відключення світла. Спеціалісти дали поради, як допомогти дитині впоратись з тривогою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Що варто зробити
- Завчасно розкажіть малечі, що вдома може зникати світло, та поясніть, як поводитися в темряві.
- Навчіть користуватися ліхтариком - у телефоні та звичайним. Не забудьте попередити, що під час відключення світла може зникнути мобільний зв’язок.
- Щоб подолати страх темряви, час від часу збирайтеся всією сім'єю в одній кімнаті, вимикайте світло, запалюйте свічки чи гірлянди та у спокійній атмосфері слухайте музику, грайте в настільні ігри чи просто розмовляйте.
- Привчайте дітей прибирати речі з підлоги, щоб у темряві не перечепитись.
Ситуація зі світлом в Україні
Російські війська, починаючи з березня, цілеспрямовано вже влаштували серію з восьми атак на енергооб'єкти в Україні. У зв'язку із цим склалася складна ситуація в енергосистемі.
По всій країні довелося запровадити графіки відключень світла та обмеження для промисловості.
Українців також попросили економити і не використовувати деякі прилади, що входять до категорії енерговитратних.
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