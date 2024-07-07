Отключения света в Украине: как уменьшить тревогу у ребенка из-за темноты
Фото: специалисты рассказали, как уменьшить тревогу у ребенка из-за темноты во время отключений света (Getty Images)
Ребенок, в отличие от взрослого, не всегда может легко переносить темноту из-за отключений света. Специалисты дали советы, как помочь ребенку справиться с тревогой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Что следует сделать
- Заранее расскажите малышам, что дома может исчезать свет, и объясните, как себя вести в темноте.
- Научите пользоваться фонариком - в телефоне и обычным. Не забудьте предупредить, что при отключении света может исчезнуть мобильная связь.
- Чтобы преодолеть страх тьмы, время от времени собирайтесь всей семьей в одной комнате, выключайте свет, зажигайте свечи или гирлянды и в спокойной атмосфере слушайте музыку, играйте в настольные игры или просто разговаривайте.
- Приучайте детей убирать вещи с пола, чтобы в темноте не споткнуться.
Ситуация со светом в Украине
Российские войска, начиная с марта, целенаправленно уже устроили серию из восьми атак по энергообъектам в Украине. В связи с этим сложилась сложная ситуация в энергосистеме.
По всей стране пришлось ввести графики отключений света и ограничения для промышленности.
Украинцев таакже попросили экономить и не использовать некоторые приборы, входящие в категорию энергозатратных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.