Отключения света в Украине: как уменьшить тревогу у ребенка из-за темноты

Ребенок, в отличие от взрослого, не всегда может легко переносить темноту из-за отключений света. Специалисты дали советы, как помочь ребенку справиться с тревогой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Ситуация со светом в Украине

Российские войска, начиная с марта, целенаправленно уже устроили серию из восьми атак по энергообъектам в Украине. В связи с этим сложилась сложная ситуация в энергосистеме.

По всей стране пришлось ввести графики отключений света и ограничения для промышленности.

Украинцев таакже попросили экономить и не использовать некоторые приборы, входящие в категорию энергозатратных.

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