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Відключення світла. Стало відомо, коли графіки стануть плановими

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 19:49
Відключення світла. Стало відомо, коли графіки стануть плановими Фото: графіки відключення світла стануть плановими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Наразі ситуація з енергозабезпеченням в Україні залишається критичною, але з наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими, а не аварійними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Він заявив, що для відновлення стабільного енергоживлення потрібен час.

"Енергозабезпечення - ситуація залишається екстреною. Продовжуємо працювати. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними", - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, що 28 жовтня стало відомо, що в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.

Повністю проблеми з електроенергією у столиці планують усунути за два-три тижні, але це за умови відсутності форс-мажорних обставин.

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