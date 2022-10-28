Отключения света. Стало известно, когда графики станут плановыми

Пока ситуация с энергообеспечением в Украине остается критической, но со следующей недели графики отключения света станут плановыми, а не аварийными.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Энергообеспечение - ситуация остается экстренной. Продолжаем работать. Со следующей недели графики станут плановыми, а не аварийными", - сообщил Тимошенко.

Он заявил, что для восстановления стабильного энергопитания нужно время.

Напомним, 28 октября стало известно, что в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электричества.

Полностью проблемы с электроэнергией в столице планируют устранить через две-три недели, но это при отсутствии форс-мажорных обстоятельств.