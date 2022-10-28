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Отключения света. Стало известно, когда графики станут плановыми

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Украина, Пятница 28 октября 2022 19:49
Отключения света. Стало известно, когда графики станут плановыми Фото: графики отключения света станут плановыми (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Пока ситуация с энергообеспечением в Украине остается критической, но со следующей недели графики отключения света станут плановыми, а не аварийными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Он заявил, что для восстановления стабильного энергопитания нужно время.

"Энергообеспечение - ситуация остается экстренной. Продолжаем работать. Со следующей недели графики станут плановыми, а не аварийными", - сообщил Тимошенко.

Напомним, 28 октября стало известно, что в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электричества.

Полностью проблемы с электроэнергией в столице планируют устранить через две-три недели, но это при отсутствии форс-мажорных обстоятельств.

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