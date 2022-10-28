Стало відомо, коли у Києві усунуть проблеми з електроенергією
Якщо не буде форс-мажорних обставин, проблеми з електроенергією у Києві планується усунути за два-три тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського міського голови Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".
"У зв’язку зі значним дефіцитом електроенергії - від 20 до 50 відсотків - система енергозабезпечення міста працює в екстреному режимі. Відтак, електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах столиці", - заявив мер.
За словами Кличка, якщо не буде форс-мажорних обставин, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит електроенергії. Мешканців столиці знову закликали скоротити споживання електроенергії, а бізнес вимкнути освітлення вивісок на закладах громадського харчування, торгівлі, рекламу.
"Ризик великого блекауту, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків та ще масштабнішого відключення, є. Тому вкрай важливо економити, щоб цього не сталося", - додав мер.
Внаслідок атаки росіян по енергетичній інфраструктурі Київської області, в регіоні спостерігається різке погіршення ситуації з енергопостачанням.
Пізніше стало відомо, що російські війська, застосувавши іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", здійснили понад шість атак на Київську область. Крім того, у поліції показали фотографії уламків безпілотників, які вдарили по одному із районів області.
Вчора майже мільйон жителів Києва опинились без електрики.
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