Відключення світла. Стало відомо, якими завтра будуть графіки

Завтра в Україні знову будуть застосовані графіки відключення світла. Однак при відключеннях буде задіяна лише одна черга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго " та ДТЕК .

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому Telegram-каналі", - повідомили в ДТЕК.

За інформацією від "Укренерго" завтра буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Нагадаємо, що Україна знову повернулась до графіків відключення світла після останнього масштабного обстрілу з боку Російської Федерації.

Водночас час від часу в деяких областях вводять екстрені та аварійні відключення, що не керуються графіками.

Раніше РБК-Україна пояснювало, чому про екстрені відключення світла не попереджають.

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