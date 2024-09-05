Отключение света. Стало известно, какими завтра будут графики

Завтра в Украине снова будут применены графики отключения света. Однако при отключениях будет задействована лишь одна очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго " и ДТЭК .

"В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем Telegram-канале", - сообщили в ДТЭК.

По информации от "Укрэнерго" завтра будет задействована одна очередь стабилизационных отключений на протяжении всех суток.

Напомним, что Украина снова вернулась к графикам отключения света после последнего масштабного обстрела со стороны Российской Федерации.

В то же время, иногда в некоторых областях вводят экстренные и аварийные отключения, не управляемые графиками.

Ранее РБК-Украина объясняла, почему об экстренных отключениях света не предупреждают.

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