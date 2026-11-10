Відключення світла розтягнуться на цілу добу: якими будуть графіки 11 листопада

Нагадаємо, вночі та вранці 10 листопада росіяни били по енергетиці у восьми областях. Внаслідок атак без світла залишилися споживачі у шести областях, в частині регіонів до кінця доби діятимуть обмеження.

Крім того, прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що цієї ночі РФ атакувала 10 областей України. Під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій.