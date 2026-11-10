Отключения света растянутся на целые сутки: какими будут графики 11 ноября

В Украине в среду, 11 ноября, отключения электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Отмечается, что завтра в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:
"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметили в "Укрэнерго".
Всем украинцам также напомнили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.
Напомним, ночью и утром 10 ноября россияне били по энергетике в восьми областях. В результате атак без света остались потребители в шести областях, в части регионов до конца суток будут действовать ограничения.
Кроме того, премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что этой ночью РФ атаковала 10 областей Украины. Под ударом оказались пять крупных энергетических подстанций.