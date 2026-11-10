РФ атакувала 5 великих енергетичних підстанцій цієї ночі
Цієї ночі Росія атакувала 10 областей України. Під ударом опинилися п’ять великих підстанцій, загинули люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Сергія Корецького.
Які об’єкти опинилися під ударом
За словами Корецького, російські війська вдарили по п’яти великих енергетичних підстанціях. Вони розташовані у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях.
Через ці підстанції електроенергія передається між регіонами.
Ворог знову бив по соціальних об’єктах. У Харкові пошкоджено дитячий садок, а в Білозерці на Херсонщині - лікарню.
Також зруйновано й пошкоджено житлові будинки на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, Полтавщині та Київщині.
“На жаль, дві людини загинули в результаті обстрілу Ладижина. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ще 9 людей постраждали в Харкові та Переяславі”, - зазначив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, вночі та вранці 10 листопада російські війська били по енергетиці у восьми областях.
Через пошкодження без світла залишилися споживачі у шести областях, а в частині регіонів до кінця доби діятимуть обмеження.
Також РБК-Україна писало, що у вівторок у частині областей цілодобово діятимуть графіки відключень світла.
Для промисловості це графіки обмеження потужності, а для всіх споживачів - погодинні відключення від двох до чотирьох черг.