Відключення світла розтягнуться на цілу добу: якими будуть графіки 11 листопада

В Україні в середу, 11 листопада, відключення електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

Всім українцям також нагадали, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили в "Укренерго".

Зазначається, що завтра у частині областей цілодобово будуть діяти планові відключення електроенергії:

Нагадаємо, вночі та вранці 10 листопада росіяни били по енергетиці у восьми областях. Внаслідок атак без світла залишилися споживачі у шести областях, в частині регіонів до кінця доби діятимуть обмеження.

Крім того, прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що цієї ночі РФ атакувала 10 областей України. Під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій.