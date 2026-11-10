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Відключення світла розтягнуться на цілу добу: якими будуть графіки 11 листопада

20:19 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Відключення світла розтягнуться на цілу добу: якими будуть графіки 11 листопада Фото: 11 листопада в Україні діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
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В Україні в середу, 11 листопада, відключення електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Зазначається, що завтра у частині областей цілодобово будуть діяти планові відключення електроенергії:

  • для промисловості - графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг).

"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили в "Укренерго".

Всім українцям також нагадали, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, вночі та вранці 10 листопада росіяни били по енергетиці у восьми областях. Внаслідок атак без світла залишилися споживачі у шести областях, в частині регіонів до кінця доби діятимуть обмеження.

Крім того, прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що цієї ночі РФ атакувала 10 областей України. Під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій.

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Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
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