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Отключения света растянутся на целые сутки: какими будут графики 11 ноября

20:19 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Отключения света растянутся на целые сутки: какими будут графики 11 ноября Фото: 11 ноября в Украине будут действовать графики отключений света (Getty Images)
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В Украине в среду, 11 ноября, отключения электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Отмечается, что завтра в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:

  • для промышленности - графики ограничения мощности;
  • для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1,5 до 4 очередей).

"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметили в "Укрэнерго".

Всем украинцам также напомнили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.

Напомним, ночью и утром 10 ноября россияне били по энергетике в восьми областях. В результате атак без света остались потребители в шести областях, в части регионов до конца суток будут действовать ограничения.

Кроме того, премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что этой ночью РФ атаковала 10 областей Украины. Под ударом оказались пять крупных энергетических подстанций.

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