Отключения света растянутся на целые сутки: какими будут графики 11 ноября

В Украине в среду, 11 ноября, отключения электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Укрэнерго ".

Отмечается, что завтра в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:

для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1,5 до 4 очередей).

"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметили в "Укрэнерго".

Всем украинцам также напомнили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.